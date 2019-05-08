Казанская команда «Зилант» выиграла чемпионат ПФО по регби-7 среди женщин

7 мая в Казани на регбийном стадионе спортивного комплекса «Тулпар» прошел чемпионат Приволжского федерального округа по регби-7 среди женских команд.
В соревнованиях приняли участие 6 коллективов: «Энергия» (Казань), Красный город» (Йошкар-Ола), «Зилант» (Казань), «Легион» (Ижевск), «Атлетик» (Ульяновск), «Энергия»-2 (Казань).
Итоговое положение команд:
1 место – «Зилант» (Казань)
2 место – «Красный город» (Йошкар-Ола)
3 место – «Легион» (Ижевск)
4 место – «Энергия» (Казань)
5 место – «Энергия»-2 (Казань)
6 место – «Атлетик» (Ульяновск).
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