Татарстанцы завоевали три медали на Кубке России по стендовой стрельбе - Советский спорт
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08 мая 2019 14:12Татарстан

Татарстанцы завоевали три медали на Кубке России по стендовой стрельбе

Во второй медальный день соревнований весь пьедестал почета в миксте на траншейном стенде получился татарстанским.

На стрельбище «Свияга» в разгаре розыгрыш 2 этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Во второй медальный день соревнований весь пьедестал почета в миксте на траншейном стенде получился татарстанским. Лучшими из «гостей» стали представители сборной Саха-Якутия- Николай Протопопов/Вероника Иванова, которые финишировали на 4 месте, 128 + 26.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анна Жемкова и Мичил Наговицын. В квалификации спортсмены поразили на двоих 129 мишеней из 150 возможных, а в финале совершили 44 точных выстрела. На 4 меньше оказалось у Кирилла Багрова и Полины Князевой, выигравшей накануне «золото» в женском турнире. На этот раз в ее активе «серебро» с результатом 136 + 40. Третьими стали лидеры предварительного раунда Екатерина Субботина и Артем Молостов, выбившие 137/150. В финале ребята набрали 33 очка.

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