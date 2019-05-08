Татарстанцы завоевали три медали на Кубке России по стендовой стрельбе

На стрельбище «Свияга» в разгаре розыгрыш 2 этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Во второй медальный день соревнований весь пьедестал почета в миксте на траншейном стенде получился татарстанским. Лучшими из «гостей» стали представители сборной Саха-Якутия- Николай Протопопов/Вероника Иванова, которые финишировали на 4 месте, 128 + 26.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анна Жемкова и Мичил Наговицын. В квалификации спортсмены поразили на двоих 129 мишеней из 150 возможных, а в финале совершили 44 точных выстрела. На 4 меньше оказалось у Кирилла Багрова и Полины Князевой, выигравшей накануне «золото» в женском турнире. На этот раз в ее активе «серебро» с результатом 136 + 40. Третьими стали лидеры предварительного раунда Екатерина Субботина и Артем Молостов, выбившие 137/150. В финале ребята набрали 33 очка.