Юные дзюдоисты провели турнир, посвященный Дню Победы

Звание сильнейших оспорили младшие юноши и девочки 8-11 лет. На ковёр вышли воспитанники спортивной школы самбо и дзюдо, дворца детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска, гимназии №1 и кадетской школы. - Это традиционный турнир, который проходит на протяжении 6 лет. В первую очередь дети получают здесь опыт, поскольку многие из них выступают впервые. Полученные навыки помогут им в дальнейшем выйти на более высокий уровень соревнований. К тому же участники зарабатывают очки для выполнения детских и юношеских разрядов, - отметил заместитель директора по учебно-воспитательной работе спортивной школы самбо и дзюдо Виктор Кириков, - Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодёжи, дети должны знать и помнить о Великой Победе и рассказывать о ней следующему поколению, - добавил Виктор Кириков. Примечательно, что юные участники соревнований владеют не только начальным уровнем единоборств, но и знают историю. - В День Победы наши победили во Второй мировой войне немецких фашистов, которые хотели захватить нашу страну. Война началась в 1941 году, а закончилась в 1945-м, - поделился знаниями восьмилетний Даниил Ревякин. - Для меня очень почётно участвовать в таком турнире, потому что хочу быть таким же защитником Отечества, как мои прадеды. У меня боевой настрой на победу. Соперники сильные, но я стараюсь изо всех сил.
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