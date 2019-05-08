Сергей Гниздыло: «Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стала очень важным событием

На торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздыло, начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя Александр Лупашко, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, заместитель руководителя Дирекции универсиады-2019 Стелла Алексеева, а также студенты вуза. «Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стала очень важным событием для Симферополя, – отметил Сергей Гниздыло. – Жители Республики Крым, как и десятки тысяч россиян, получили возможность поучаствовать в этом большом празднике спорта. Сегодня мы еще раз вспомнили яркие моменты Студенческих игр и достижения нашей сборной в Красноярске». В свою очередь, Стелла Алексеева поблагодарила всех организаторов Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 за самоотдачу и помощь: «Я очень рада, что ни в одном из 30 городов российского этапа Эстафеты мы не столкнулись с равнодушием. Везде нам оказывали поддержку, помогали сделать шествие огня Студенческих игр ярким и запоминающимся. Было очень приятно видеть, как у болельщиков и волонтеров горят глаза. Надеюсь, что у вас надолго останутся воспоминания об этом событии».
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