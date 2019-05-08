Новые победители эстафеты на призы Правительства Омской области

На территории «Омской крепости» завершилась 16-я по счету легкоатлетическая эстафета на призы Правительства Омской области. Масштабный забег собрал 44 команды из общеобразовательных школ, сузов и вузов региона, а также любителей бега.

Начиная с 2004 года, когда была проведена первая легкоатлетическая эстафета, в забеге принимают участие коллективы школьников и студентов. В 2011 году впервые на соревнованиях появились команды учителей и преподавателей. Причем, им было разрешено выставлять сборные из разных учебных заведений. В составе каждого коллектива 14 человек (7 мужчин и 7 женщин) – по количеству этапов в эстафете. Протяженность этапов отличается друг от друга. Их длина – от 100 до 1000 метров.

Поздравил бегунов с проведением традиционных соревнований министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц: «Эстафета – это то соревнование, которое позволяет видеть наш легкоатлетический резерв для традиционных беговых мероприятий – Сибирского международного марафона, Весеннего и Рождественских полумарафонов. Здесь много ребят из общеобразовательных школ, сильные команды выставляют ссузы и вузы. Благодарю всех руководителей, кто традиционно участвует в этом забеге, и призываю команды других учреждений присоединиться к этому празднику бега».

Дмитрий Оганесович также вручил учащимся омских образовательных учреждений знаки ГТО. Золотые получили Иван Корабельников (5-я ступень), Марина Борисова, Глеб Харламов, Нелли Данченко, Глеб Космачёв, Артём Кокшаров, Арина Моисеева, Никита Мавыгин и Равиль Рахимов (все – 6-я ступень).

Первыми за медалями побежали школьники. Уже с первых метров дистанции определился фаворит – Таврическая средняя школа. Именно ее учащийся – Олег Коскин – стал победителем первого этапа и задал темп для своих сверстников. К слову, Олег тем самым завоевав традиционный приз, носящий имя многократного победителя чемпионатов РСФСР, обладателя Кубка РСФСР, рекордсмена Омской области, заслуженного тренера России и заслуженного работника физической культуры РФ, 10-кратного победителя первого этапа эстафета Владимира Скорохода.

– Был небольшой мандраж на старте, – отметил Олег Коскин. – Соперники достойные, держали нас в напряжении, было тяжело. Но мы все регулярно занимаемся под руководством тренерской бригады Владимира Тарасенко. Поэтому уверенно шли к цели.

Именно Таврическая школа стала победителем эстафеты среди общеобразовательных организаций. Тавричанцы лидировали на всех этапах и прибежали к финишу первыми.

Вслед за школьниками на дистанцию вышли студенты ссузов, вузов и коллективы преподавателей (плюс клубы любителей бега). В группе ссузов победу одержала команда СибГУОР, которая практически никогда не отдает пальму первенства, второй стала сборная Омского педагогического колледжа, третьей – Омского колледжа профессиональных технологий.

Среди вузов лучшей стала дружная команда Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, серебряные медали выиграли представители Омского государственного технического университета, бронзовые – Омской академии МВД России. Среди команд преподавателей и клубов бега лучшей стала команда «Run master», второе место заняла федерация биатлона Омской области, замкнула тройку призеров дружина СибГУФКа.

Добавим, что победителям были вручены 14 сертификатов (по числу этапов) по 1700 рублей каждый на приобретение спортивного инвентаря. Все серебряные призеры получили по 1500 рублей, бронзовые – по 1300.

Также специальными призами были отмечены триумфаторы первого этапа. Помимо Олега Коскина из Таврической школы на сцену поднялся Станислав Горденко из «Run master». Самым юным участником был признан Илья Малко из сибирского клуба любителей бега имени Ивана Малко «Сибирский кузнечик».