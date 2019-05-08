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08 мая 2019 14:16Омская область

Юношеская веломногодневка пройдет в 38-й раз

Соревнования пройдут на дорогах Азовского и Омского районов.

С 10 по 13 мая в Омской области пройдет 38-я юношеская многодневная велосипедная гонка на шоссе, посвященная Дню Победы. В течение четырех дней спортсмены 15-16 лет будут проверять свои силы в индивидуальной, групповой и командной гонках.

На старт выйдут участники из Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей и Республики Казахстан.

Соревнования пройдут на дорогах Азовского и Омского районов. В первый день, 10 мая, запланирован раздельный старт на 15 км, место проведения – 1-й км автодороги на п. Тулумбай, начало соревнований – в 17:00. Групповую гонку на 64 км спортсмены проедут 11 мая, ее старт состоится на 1-м км автодороги на п. Крутая Горка в 11:00. В воскресенье, 12 мая, заезд начнется также в 11:00, но уже на 10-м км автодороги на Крутую Горку.

В последний день турнира, 13 мая, пройдет командная гонка на 25 км, старт – на 1-м км автодороги на Тулумбай, начало – в 11:00. Вечером состоится торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призеров.

Напомним, что в генеральной классификации юношеской велогонки 2018 года лучшим стал Владимир Мулагалеев из команды «Петропавловск-1». Гонщик из Казахстана затратил на 3 этапа 3 часа 57 минут 25 секунд. Павел Чекмарёв из «Омской области-1» утвердился на 10-й строчке (4.05,41). В зачете «активности», где отмечают лучших спринтеров и финишеров, также победил Мулагалеев (33 очка). Лучшим «молодым гонщиком» с 35-м местом в «генерале» стал 13-летний Данил Генне («Петропавловск-2»). В тройку лучших в командном зачете вошли «Петропавловск-1», «Астана» и Кемеровская область. У хозяев трассы – 5-е место.

Напомним, что идея организации гонки, в которой принимают участие лучшие 15-16-летние велосипедисты страны, принадлежит тренерскому коллективу СДЮШОР № 8, которую в 1982 году поддержал председатель облспорткомитета Алексей Хорошавин. Многодневная юношеская велогонка, получившая статус всероссийской в 2006 году, стала одним из важнейших этапов в становлении известных омских велосипедистов: чемпиона России Александра Бочарова, участника двух Олимпиад Евгения Петрова, чемпиона мира Дмитрия Мурашко, серебряного призера чемпионата мира Виктора Сапронова, чемпиона России Михаила Акимова.

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