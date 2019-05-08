Сахалинский минспорт будет сотрудничать с якутскими специалистами

Они обсудили проект соглашения о сотрудничестве между областным минспортом и Чупракинским государственным институтом физической культуры и спорта. - В этом году нашему вузу исполнится 20 лет, мы давно развиваем спорт. Вам мы хотели бы предложить помощь в развитии национальных видов, также приглашаем на учебу коренные малочисленные народы севера. У нас очень развито северное многоборье, - рассказал ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта Иннокентий - Для меня очень важное направление – увеличение объема средств, которые направляются на целевую подготовку тренерского состава. Они потом будут трудиться у нас регионе. Мы намерены сотрудничество налаживать и в части новых для нас видов спорта. Это масс-рестлинг и национальные виды, - отметил министр островного минспорта. Подписание соглашения намечено через неделю. К этому времени стороны внесут все предложения и коррективы в документ.
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