Красноярцы выиграли 4 медали первенства России по киокусинкай - Советский спорт
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08 мая 2019 14:19Красноярский край

Красноярцы выиграли 4 медали первенства России по киокусинкай

В Московской области состоялось первенство России по киокусинкай (дисциплина «синкёкусинкай») по кумитэ и ката среди юношей и девушек 12-15 лет.

На турнире принимали участие 500 спортсменов из 39 регионов страны. По результатам соревнований спортсмены Красноярского края выиграли 4 медали. Среди спортсменов 14-15 лет в категории до 60 кг Егор Куртасов выиграл золото в кумитэ, а также бронзу в ката. В категории до 65 кг в кумитэ (14-15 лет) серебряным призером стал Рамил Алиев, а также выиграл золото в ката. В этом году конкуренция на первенстве России была особенно сильной, в некоторых категориях количество бойцов достигало 30 человек. До победы спортсменам нужно было пройти 4-5 поединков. На следующий день после первенства России состоялась всероссийская школа чёрный поясов «синкёкусинкай» под руководством президента Федерации кёкушин каратэ России – Шихана Юрия Шабанова (6 Дан), с участием японских мастеров: Шихана Ямамото Кенсаку (5 Дан) и Сэнсея Ишихара Тадаши (3 Дан). От Красноярского края в школе принимали участие: президент федерации киокусинкай Красноярского края Шихан Захир Насиров (5 Дан), руководитель канской федерации синкёкусинкай Сэмпай Евгений Михайлов (2 Дан), представители спортивного клуба «Лидер» Сэмпай Роман Михайлов (2 Дан) и Сэмпай Сергей Шульгин (2 Дан) и тренер детского спортивно-оздоровительного центра «Путь Оямы» Сэмпай Тимур Саитов.

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