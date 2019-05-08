Чешская бронза Ольги Щемелининой - Советский спорт
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08 мая 2019 14:19Новосибирская область

Чешская бронза Ольги Щемелининой

В чешском городе Пльзень прошёл традиционный турнир по пулевой стрельбе «Гран-при Освобождение».

Лучшие стрелки Европы со 2 по 5 мая разыграли награды этого турнира в юбилейный 50-й раз. В составе сборной России Новосибирскую область на этих соревнованиях представляла воспитанница Владимира Витивского Ольга Щемелинина. Вместе с подругами по второй сборной страны Яной Ениной (Улан-Удэ) и Екатериной Чикановой (Омск) Ольга стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Наши девушки в ходе соревнований выбили 1692 очка и на два балла опередили в борьбе за пьедестал сборную Италии. Победу одержала главная сборная Германии (1707), оставив на втором месте своих соотечественниц из Баварии. Первая сборная России завершила финал на шестом месте (1681).

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