Арт-объекты и Шатер Зимней универсиады-2019 передадут Красноярску

В дальнейшем эти объекты будут использоваться при подготовке городских мероприятий. Объекты временной инфраструктуры Студенческих игр, расположенные в городской среде, будут принадлежать Администрации Красноярска. Так, в муниципальную собственность передадут арт-объекты, среди которых талисман Студенческих игр – U-Лайка, объемные буквы – хештег «Красноярск 2019», флаговые конструкции и часы обратного отсчета Зимней универсиады-2019, которые расположены на набережной Красноярска рядом с Коммунальным мостом. Кроме того, Красноярску передадут объекты и оборудование Парка Универсиады – главной культурной площадки Студенческих игр. В частности, планируется, что Шатер Зимней универсиады-2019 будет использоваться при проведении различных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. «Переданные объекты будут активно включаться в городскую среду, – отметила заместитель главы города – руководитель департамента социального развития Наталья Боброва. – Они будут долго служить горожанам и гостям Красноярска и станут напоминанием о международном спортивном форуме, который принял наш город».
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