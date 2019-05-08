В Саранск едут красноярские футболистки

На сибирском финале собрались 6 команд, которые представляли Туву, Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую, Иркутскую и Новосибирскую области. По итогам гладкого кругового турнира сборная Новосибирской области, которой руководил Андрей Метла, заняла четвёртое место, одержав только две победы: над сборными Тувы (4:0) и Кемеровской области (1:0), и во всероссийский финал не пробилась. Путёвку на решающие игры Спартакиады разыгрывали сильнейшие, на данный момент, команды Сибири – сборные Красноярского края и Иркутской области. В итоге, судьба заветного первого места был решена только по дополнительным показателям. Команды фаворитов набрали по 13 очков, а игра между ними завершилась со счётом 0:0. При этом оба претендента не пропустили за пять туров ни одного мяча! Определяющей стала разница забитых и пропущенных мячей, в которой преуспели юные футболистки с берегов Енисея – 17:0 против 9:0. Теперь красноярские девушки представят Сибирь в финале IX летней Спартакиады учащихся России, который пройдёт в столице Мордовии Саранске с 22 по 30 июля.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. «Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд
Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса» Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр. В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Алисон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.