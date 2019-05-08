В Саранск едут красноярские футболистки - Советский спорт
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08 мая 2019 14:21Новосибирская область

В Саранск едут красноярские футболистки

С 3 по 7 мая в Новосибирске на стадионе детско-юношеской спортивной школы по футболу прошли игры полуфинального этапа IX летней Спартакиады учащихся России по футболу среди девушек.

На сибирском финале собрались 6 команд, которые представляли Туву, Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую, Иркутскую и Новосибирскую области. По итогам гладкого кругового турнира сборная Новосибирской области, которой руководил Андрей Метла, заняла четвёртое место, одержав только две победы: над сборными Тувы (4:0) и Кемеровской области (1:0), и во всероссийский финал не пробилась. Путёвку на решающие игры Спартакиады разыгрывали сильнейшие, на данный момент, команды Сибири – сборные Красноярского края и Иркутской области. В итоге, судьба заветного первого места был решена только по дополнительным показателям. Команды фаворитов набрали по 13 очков, а игра между ними завершилась со счётом 0:0. При этом оба претендента не пропустили за пять туров ни одного мяча! Определяющей стала разница забитых и пропущенных мячей, в которой преуспели юные футболистки с берегов Енисея – 17:0 против 9:0. Теперь красноярские девушки представят Сибирь в финале IX летней Спартакиады учащихся России, который пройдёт в столице Мордовии Саранске с 22 по 30 июля.

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