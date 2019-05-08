Лучшие островные борцы сразились в Южно-Сахалинске

Соревнования, которые собирают спортсменов со всего острова, проходят уже 45 год подряд. В этот раз побороться за звание лучших решили около 200 человек. На ковер вышли спортсмены из Охи, Ноглик, Анивы и Южно-Сахалинска. - К нам приехали гости с материка: представители Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Советской гавани. Это наши друзья, коллеги, участники, они же и тренеры, и судьи. В нашу областную столицу они приезжают не так часто, но этот турнир – значимый, поэтому поддерживают всегда, – рассказал директор спортивной школы по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Василий Глазков. Спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: 10-12 лет, 14-17 лет, от 18 и старше. Роман Юн – самый возрастной участник состязаний. Сороколетний сахалинец уже давно не занимается борьбой профессионально. На последних тренировках он был 25 лет назад. - Захотелось вспомнить былые ощущения. Я выигрывал всероссийские соревнования, выполнил норматив мастера спорта. Потом бросил. А в прошлом году у меня племянник участвовал в этом турнире, и я загорелся. Около месяца походил в спортзал, чтобы не умереть на ковре. Сегодня у меня боевое настроение, - поделился сахалинец. Чтобы дойти до финала спортсменам нужно пройти четыре схватки. Соперники определяются жеребьевкой.