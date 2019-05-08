Лучшие островные борцы сразились в Южно-Сахалинске

Соревнования, которые собирают спортсменов со всего острова, проходят уже 45 год подряд. В этот раз побороться за звание лучших решили около 200 человек. На ковер вышли спортсмены из Охи, Ноглик, Анивы и Южно-Сахалинска. - К нам приехали гости с материка: представители Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Советской гавани. Это наши друзья, коллеги, участники, они же и тренеры, и судьи. В нашу областную столицу они приезжают не так часто, но этот турнир – значимый, поэтому поддерживают всегда, – рассказал директор спортивной школы по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Василий Глазков. Спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: 10-12 лет, 14-17 лет, от 18 и старше. Роман Юн – самый возрастной участник состязаний. Сороколетний сахалинец уже давно не занимается борьбой профессионально. На последних тренировках он был 25 лет назад. - Захотелось вспомнить былые ощущения. Я выигрывал всероссийские соревнования, выполнил норматив мастера спорта. Потом бросил. А в прошлом году у меня племянник участвовал в этом турнире, и я загорелся. Около месяца походил в спортзал, чтобы не умереть на ковре. Сегодня у меня боевое настроение, - поделился сахалинец. Чтобы дойти до финала спортсменам нужно пройти четыре схватки. Соперники определяются жеребьевкой.
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Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?Весь мир восхищается подвигом «Ливерпуля» в матче с «Барселоной», однако ни одного титула «красные» при Юргене Клоппе пока не завоевали. И если не завоюют, то немец сам… обещал покинуть клуб. Наш автор считает: Клоппа надо удержать любым способом! Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем». «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.