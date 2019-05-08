2 мировых рекорда на Байкале планирует поставить российский ультрамарафонец  

Дмитрий Ерохин ставит рекорд за рекордом. Спортсмен прошел Калмыкию за 7 суток, первым в истории пробежал остров Сахалин с севера на юг: 1200 километров и 19 суток и 4 часа, дважды преодолел Золотое кольцо России.

В июне Дмитрий приедет в Бурятию, чтобы поставить 2 новых мировых рекорда по прохождению вокруг Байкала пешком.

Прославленный российский ультрамарафонец станет почетным гостем Фестиваля молока «Сагаан эдеэнэй найр», который состоится 23 июня в селе Хилгана Баргузинского района. Основной идеей фестиваля станет возрождение забытых и уходящих традиций и обычаев кулуьтуры бурятского народа, национальной кухни, их дальнейшее сохранение и передача подрастающему поколению.

Гостей Фестиваля ждут мастер-классы по приготовлению национальных молочных блюд и по приготовлению сыра от иностранных гостей, исторический экскурс в обычаи и обряды бурят, мастер-класс по ёхору, концертная программа и спортивные состязания.

После завершения Фестиваля 24 июня в 9:00 в Баргузине состоится старт марафона Дмитрия Ерохина.

Отметим, что в июле 2016 года Дмитрий уже предпринимал попытку прохождения вокруг Байкала. «Преодолел около 2/3 маршрута - 1200 км за 28 дней. Оставалось около 600 км на 22 дня. Шёл с опережением графика. Но сошёл с дистанции - из-за укуса клеща с энцефалитом», - сообщают на сайте марафона http://iderevnya.ru/erokhin

Справка: Действующий рекорд прохождения вокруг Байкала установлен в 1992 году и составляет около 1800 км за 73 дня - он остается непобитым уже более 27 лет. Рекорд был установлен двумя иркутскими спортсменами - Эрастом Бутаковым и Владимиром Михайлюком. Дмитрий Ерохин планирует пройти аналогичное расстояние за почти вдвое меньшее время - 2000 км за 50 дней, минимум на 23 суток быстрее.