Мировая серия FINA по прыжкам в воду снова в Казани

С 10 по 12 мая в казанском Дворце водных видов спорта состоится этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду.

Эти соревнования пройдут в столице Татарстана уже в пятый раз. Впервые лучшие прыгуны приехали в Казань в 2015 году – перед чемпионатом мира по водным видам спорта. С тех пор один из этапов Мировой серии проводится в Казани ежегодно. В нынешнем году в турнире примут участие 82 спортсмена из 15 стран.

Мировая серия по прыжкам в воду – это уникальный турнир под эгидой FINA, который представляет собой синтез соревнований и показательных выступлений. Он был основан национальными федерациями трех стран: Великобритании, Китая и Мексики. Позже к ним присоединились Канада, Катар, Россия и ОАЭ. В соревнованиях участвуют лучшие прыгуны в воду: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира.

В 2019 году состоится пять этапов Мировой серии по прыжкам в воду. Кроме Казани, этапы примут Сагамихара (Япония, 1-3 марта), Пекин (Китай, 7-9 марта), Монреаль (Канада, 26-28 апреля), Лондон (Великобритания, 17-19 мая). В программу каждого этапа входят индивидуальные и синхронные прыжки с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин, а также синхронные смешанные прыжки с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки.

Билеты на соревнования уже в продаже. Их можно приобрести в онлайн-режиме на сайте билетного оператора и во время соревнований – в кассах Дворца водных видов спорта.