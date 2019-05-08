В Казани состоится Суперфинал Школьной Футбольной Лиги - Советский спорт
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08 мая 2019 16:23Татарстан

В Казани состоится Суперфинал Школьной Футбольной Лиги

12 мая в 15:30 в казанском «Баскет-холле» состоится Суперфинал Mr.Ricco Школьной Футбольной Лиги, который станет кульминацией игрового сезона 2019 года.

Турнир проходит в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов.

Лучшие команды дивизионов проходят в плей-офф и получают возможность побороться за путевку в Суперфинал, где будет разыграно звание абсолютного чемпиона Школьной Футбольной Лиги. Гостей ожидает насыщенная развлекательная программа, захватывающие матчи сильнейших команд турнира и праздничный розыгрыш подарков.

Mr. Ricco Школьная Футбольная Лига — уникальный для Татарстана проект, который 5 лет назад начал свою реализацию в Набережных Челнах. В 2019 году соревнования по мини-футболу дебютировали в Казани. Команды имеют свою узнаваемую форму, логотипы. Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений 2004 г. р. и младше.

Турнир объединяет 64 команды из 2 городов. На данный момент сыграно 228 матчей и забито 1511 голов.

Начало мероприятия в 15:30. Вход свободный.

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