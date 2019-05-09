в Сыктывкаре стартовал Республиканский турнир по мини-хоккею с мячом - Советский спорт
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09 мая 2019 15:14Республика Коми

в Сыктывкаре стартовал Республиканский турнир по мини-хоккею с мячом

В соревнованиях участвуют 10 команд, разбитые на две группы.

Сегодня, 9 мая, в Сыктывкаре стартовал Республиканский турнир по мини-хоккею с мячом среди любителей, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В группе «А» выступают «Салют» (Котлас), «Дилижанс», «Водник», «Старт», «Динамо».

В группе «Б» - «Севмаш» (Северодвинск), «Юниор», «Ветераны спорта», «Клуб болельщиков», «Комигаз».

На торжественной церемонии открытия с приветственной речью к участникам соревнований обратился президент региональной федерации хоккея с мячом Коми, директор ХК «Строитель» Константин Агафонов.

- Война зашла в каждый дом, коснулась каждой семьи в стране. Этот турнир мы посвящаем всем, кто сражался за свободу нашей страны, за чистое небо над головой, за весь мир. Всем спортсменам желаю честной и яркой борьбы, красивых голов и вратарских спасений, - подчеркнул Агафонов.

Первые матчи турнира уже сыграны и подарили болельщикам обилие мячей. «Дилижанс» неожиданно для многих обыграл «Динамо»: 3-2, «Водник» справился со «Стартом»: 7-1, «Комигаз» разгромил «Клуб болельщиков»: 12-3, а «Ветераны» переиграли «Юниор»: 7-6.

Победители групп сразятся в матче за первое место. Команды, ставшие на групповом этапе вторыми, оспорят бронзовые медали. Решающие матчи начнутся 10 мая в 16-20.

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