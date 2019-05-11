Алмаз Мингулов поздравил жителей Аксубаево с Днем победы

В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Аксубаево прошел парад Победы, гостями которого стали ветераны ВОВ и труженики тыла.
На главной площади прошло возложение венков к обелиску памяти, традиционный легкоатлетический кросс в честь Героя Советского Союза Григория Романова, торжественное шествие парада, а также праздничный концерт.
От имени руководства республики участников торжества тепло поздравил заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов. Он зачитал праздничное поздравление Президента РТ Рустама Минниханова, выразил сердечную благодарность старшему поколению за мирное небо, пожелал здоровья, счастья и долголетия. А всем участникам торжества – мира, добра, процветания.
«Из семисот тысяч аксубаевцев почти половина сложили головы за мирное будущее. Их подвиг не имеет срока давности. И День Победы близок и дорог каждому, сколько бы лет не прошло», - отметил он.
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