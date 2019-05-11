Китаянки Линь Шань и Чан Яни выиграли в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Своим выступлением спортсменки, набравшие 302,01 балла, остались не вполне удовлетворены, отметив, что на национальном чемпионате выступили лучше. «В первом и третьем круге были ошибки. Могли бы выступить на более высоком уровне, но сегодня не получилось», - добавили они.
Серебряные медали завоевали австралийки Мэддисон Кини и Анабель Смит (283,98). «Я довольна своим выступлением, - рассказала Мэддисон Кини. - Первые три прыжка не сложные, но нам всегда труднее их выполнить хорошо. Мы справились со сложными прыжками, но нам нужно поработать и улучшить более простые прыжки».
Австралийская спортсменка отметила, что на этапах Мировой серии они завоевали бронзовые и серебряную медали, и выразила надежду на то, что на следующем этапе в Лондоне они продолжат в том же духе.
Говоря о предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта, Мэддисон Кини отметила: «Мы не думаем медалях, хотим сосредоточиться на хорошем выступлении, которым бы мы были довольны».
Бронзовыми призерами стали спортсменки из Украины Виктория Кесарь и Анна Письменская (273,60). «Медалью довольны, шансы есть у всех и всегда, но есть еще над чем работать. Немного бы почище и синхронности добавить», - отметили они в общении с журналистами. Впереди у спортсменок выступление через три недели на национальном чемпионате.
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