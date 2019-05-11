У спортсменов из Китая - второе золото в Казани

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на этапе Мировой серии FINA в Казани. За шесть прыжков российские атлеты набрали 403,02 балла.

«Выступлением не особо доволен, оно было ниже среднего, во всех прыжках есть ошибки, есть над чем работать, – оценил выступление Виктор Минибаев. – Мы сейчас работаем, тренируемся, находимся под нагрузкой, поэтому очень хороших прыжков сегодня не стоит ожидать. Пока середина сезона, поэтому есть время, чтобы подготовиться к чемпионату мира по водным видам спорта». «Ошибались не только мы, но и наши соперники, многие также находятся под нагрузками», - добавил он. Спортсмен рассказал, что участвует во всех этапах Мировой серии, поэтому уже на следующей неделе будет выступать на заключительном этапе в Лондоне. «Сегодня вечером с тренерами обсудим наше выступление, станет ясно, какую работу над ошибками нужно провести», - отметил Виктор Минибаев.

Победу одержали спортсмены из Китая Ян Хао и Лянь Цзюньцзе, набравшие 444,18 балла.

В тройку призеров также вошли британцы Томас Дейли и Мэтью Ли (395,82 балла).