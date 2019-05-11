В Казани разыграли первые медали этапа мировой серии по прыжкам в воду - Советский спорт
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11 мая 2019 13:39Татарстан

В Казани разыграли первые медали этапа мировой серии по прыжкам в воду

В Казани стартовал четвертый этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду.

Соревновательную программу открыло синхронное выступление спортсменок на 10-метровой вышке. Российский дуэт Юлии Тимошининой и Екатерины Беляевой завоевал «бронзу», набрав 292,20 балла.

«Мы довольны выступлением, от нас требовалось хорошо исполнить свои прыжки. У меня не получился последний прыжок, у Кати, мне кажется, получилось все. Из пяти этапов Мировой серии мы выступаем только на этом, и то, что мы завоевали медали, хороший результат», – рассказала после выступления Юлия Тимошинина. «Самым сложным было перебороть страх, волнение, – отметила Екатерина Беляева. – Мы знали, с кем соревнуемся, что все сильные, не первый раз с ними встречаемся».

Впереди у спортсменок – чемпионат России, по итогам которого будет определен состав сборной на мировой чемпионат по водным видам спорта.

Победу одержали китайские спортсменки Чэнь Юйси и Юань Хаоянь (338,70 балла). Второе место у представительниц КНДР Ким Ми Рэ и Джо Джин Ми (315,42 балла).

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