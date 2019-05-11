Республиканский спортивный праздник инвалидов стартовал сегодня в Сыктывкаре

На торжественном открытии праздника министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной поприветствовал спортсменов и пожелал им успехов в прохождении испытаний.

«Конечно, я каждому из вас желаю только победы. Но одно ваше участие в соревнованиях – уже победа. Спасибо, что принимаете активное участие в спортивной жизни региона, занимаетесь физической культурой и спортом. Удачи вам и хороших результатов», - напутствовал атлетов Николай Бережной.

Региональный оператор ГТО Наталья Жоголева пригласила всех попробовать свои силы в тестировании нормативов комплекса.

Перед началом стартов перед участниками и болельщиками с творческими номерами выступили спортивные и танцевальные коллективы. После чего спортсмены приступили к соревнованиям.

Отметим, что накануне во время проведения судейской комиссии представители команд вместе с главными судьями соревнований посмотрели презентацию о последствиях применения допинга в спорте, в очередной раз подчеркнув значимость антидопинговой деятельности в спортивной среде, независимо от категории атлетов.