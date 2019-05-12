Никита Шлейхер завоевал «серебро» домашнего этапа мировой серии FINA - Советский спорт
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12 мая 2019 00:02Татарстан

Никита Шлейхер завоевал «серебро» домашнего этапа мировой серии FINA

Татарстанец выступал в пале с Евгением Кузнецовым.

Первый соревновательный день в казанском Дворце водных видов спорта на этапе Мировой серии завершился синхронными прыжками с трехметрового трамплина у мужчин.

Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер, выступавший в паре с россиянином Евгением Кузнецовым, завоевал серебряную медаль соревнований. Результат спортсменов – 401,94 балла.

Золотые медали завоевал украинский дуэт – Александр Горшковозов и Олег Колодий набрали 403,26 балла. На третьем месте мексиканские спортсмены Яэль Кастильо и Хуан Селайя (400,53).

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