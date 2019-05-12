Кубок Республики Коми по киокусинкай собрал более двухсот юных каратистов региона

В Сыктывкаре проходит Кубок Республики Коми по каратэ киокусинкай «Ко-Мамору», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

Президент региональной федерации киокусинкай Валерий Малышев отметил, что численность спортсменов возросла вдвое в сравнении с предыдущими годами: «Здесь собралась почти вся республика – отличный результат. Это говорит о том, что тренеры смогли набрать много новых людей и готовили их в течение года».

«Очень радует, что в честь великого праздника здесь собралось так много спортсменов. У каждого из нас есть родственники, участвовавшие в этой войне. И этим боевым турниром мы хотим показать, что у нас есть новое прекрасное поколение и чудесное будущее в лице наших детей. Желаю вам терпения и совершенства – потому что этот спорт не из легких. Сегодня мы сможем оценить ваше мастерство в поединках, ведь скоро вы будете представлять Республику Коми на всероссийских и международных соревнованиях. В ноябре команда России летит в Японию, где докажет, что мы готовы в 2021 году представить киокусинкай как олимпийский вид спорта», - заявил В. Малышев на торжественной церемонии открытия.

Кубок проходит в два этапа: ката и кумитэ. Дети выступают в двух возрастных категориях – от 6 до 11 лет и от 12 до 17-ти. Победители попадут в состав сборной Коми и поедут на первенство России. Призеры категории 12-17 лет также смогут претендовать на показательные выступления данного вида спорта.

Кроме того, во время турнира работала площадка ГТО. Юные каратисты проверяли себя в некоторых испытаниях комплекса. Интерес возник и у членов судейской коллегии, которые своими отличными результатами показали отличную физическую подготовку мастеров киокусинкай.