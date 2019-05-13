На открытие мотосезона приглашают сахалинцев

Традиционное мероприятие в этом году пройдет масштабно. Кроме мотоциклистов поучаствовать в открытии смогут и жители Южно-Сахалинска.

Старт торжественного заезда байкеров запланирован на 13:00. Мотоциклисты соберутся у Храма Святой Троицы в селе Троицкое, откуда отправятся в поездку по маршруту.

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают присоединится к празднованию в 15 часов. Концертно-развлекательная программа для всех желающих пройдет на площади у Исторического парка «Россия – моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 3). Зрители смогут поучаствовать в конкурсах, получить призы, а также послушать сахалинские рок-группы. На сцену выдут «Гвоздодеры», «Циклон», «С.Т.О.Л.». Ведущий праздника - Михаил Майоров.

- Это традиционное мероприятие, которое мы проводим больше 10 лет. Фактически мотоциклисты уже ездят на дорогах, погода в этом году позволяет, но дата открытия мотосезона всегда остается неизменной. Празднуем в последние выходные весны. Мы хотим привлечь внимание людей, автомобилистов, чтобы они знали, что мы есть, и вспомнили о безопасности на дороге. Всем нужно быть внимательными и взаимовежливыми, - отметил президент клуба Red & White Army MC Sakhalin Роман Шальнов.

Организаторы мероприятия: Red & White Army MC Sakhalin при поддержке, Медведи Сахалина MCC, Ronin RC, Evil Dogs MCC Sakhalin, RaidoRune WMC Sakhalin, Amigos MGC Sakhalin, Steel Bro RC, MOTOHUNTERS.

Праздник состоится при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области, транспортной компании «Энергия», пекарни «Сладкая Жизнь», HUMMER CLUB Sakhalin и радио ROCK FM 102.9.