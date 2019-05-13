В Красноярске разыгран Кубок Губернатора Красноярского края по хоккею.

В турнире приняли участие шесть команд юношей 2008 года рождения: красноярский «Сокол», новосибирская «Сибирь», новокузнецкий «Металлург», барнаульский «Алтай», ангарский «Ермак» и «Барыс» из Казахстана.

«Сокол» начал турнир с разгрома «Металлурга» – 9:1 (3:1, 4:0, 2:0). Затем нанес поражение «Ермаку» – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). В третьем матче турнира «крылатые» со счетом 6:4 (0:1, 3:1, 3:2) переиграли «Алтай». Далее был повержен казахстанский «Барыс» – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Перед заключительным днем соревнований без поражений шли только красноярский «Сокол» и новосибирская «Сибирь». Именно матч этих команд и должен был определить победителя турнира. Уже в начале матча после ошибки красноярцев в своей зоне хоккеисты «Сибири» сумели открыть счет. Хозяева турнира ответили несколькими опасными атаками, но безрезультатно. А вскоре «Сибирь» заработала первое большинство в этом матче и «крылатые» были вынуждены во второй раз в этом матче начать с центра поля.

До перерыва красноярцы сумели сократить разницу в счете. Семен Глазырин совершил сольный проход из своей зоны и отправил шайбу между щитков голкипера «Сибири». На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу новосибирцев.

Во втором периоде новосибирцы сумели забросить две шайбы. На третий период сил у «соколят» уже не хватило, он прошел с подавляющим преимуществом «Сибири», которая забросила еще четыре шайбы. В итоге 8:1 (2:1, 2:0, 4:0) – победа «Сибири».

В заключительный день турнира состоялось еще два матча. «Алтай» в упорной борьбе обыграл новокузнецкий «Металлург» – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). «Барыс» уступил ангарскому «Ермаку» – 3:5 (2:2, 1:2, 0:1).

Итак, новосибирцы, одержав пять побед в пяти матчах, завоевали Кубок Губернатора Красноярского края. Второе место досталось «Соколу». В церемонии закрытия и награждения турнира приняли участие первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш, организатор турнира Денис Пашков и известные воспитанники красноярской школы хоккея «Сокол», за плечами которых выступление в Национальной и Континентальной хоккейных лигах. Награды лучшим игрокам вручали двукратный чемпион мира, нападающий ХК «Витязь» Александр Сёмин, первый НХЛовец Красноярска, защитник Максим Галанов и вратарь Александр Судницин. После награждения несколько красноярских хоккеистов подарили свои серебряные медали игрокам красноярской следж-хоккейной команды «Красная молния». Призовую тройку замкнул барнаульский «Алтай».

Лучшим нападающим турнира стал Александр Шевель («Сокол»). Лучший защитник – Матвей Лобанов («Ермак»). Лучший вратарь – Никита Сазонов («Алтай»). Лучший бомбардир – Даниил Лузенков («Сибирь»). Самый ценный игрок – Семен Чуклинов («Сибирь»). Приз зрительских симпатий завоевал Кирилл Серебряков («Барыс-2008»).

Итоговое положение команд:

1. «Сибирь» (Новосибирск) – 15 очков.

2. «Сокол» (Красноярск) – 12 очков.

3. «Алтай» (Барнаул) – 6 очков.

4. «Металлург» (Новокузнецк) – 6 очков.

5. «Ермак» (Ангарск) – 3 очка.

6. «Барыс» (Казахстан) – 3 очка.

Напомним, что впервые юные хоккеисты из городов России и Казахстана встретились в Красноярске 5 лет назад, на турнире «Вектор-2019», приуроченном, к тогда еще предстоящей Зимней универсиаде-2019. Символично, что в этом году турнир прошел в новом ледовом дворце «Кристалл арена», на льду которого совсем недавно гремели хоккейные баталии Всемирных студенческих игр.