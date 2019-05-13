Красноярск вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег» - Советский спорт
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13 мая 2019 10:14Красноярский край

Красноярск вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег»

Красноярск в третий раз станет участником Всероссийского полумарафона «ЗаБег».

В этом году полумарафон пройдет в 17 городах, новыми участниками станут Тула, Пермь, Углич и Старый Оскол. 19 мая десятки тысяч людей со всей страны синхронно стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов.

Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 и 5 километров. Для детей организаторы приготовили двухкилометровую трассу, которую самые юные бегуны смогут пройти вместе с родителями.

Стартовый городок полумарафона «ЗаБег» расположится на острове Татышев. В 10.00 участники стартуют на дистанции 2 км, в 11.30 – на 5 км, в 13.00 – на 10 км и 21 км.

Дистанция полумарафона проложена по живописным местам нашего города – Татышев-парку, Виноградовскому мосту, левобережной набережной Енисея.

Для участников, зрителей и болельщиков будет работать фан-зона со спортивными и развлекательными площадками от фитнес-клубов и партнёров. Для детей будут представлены локации с аниматорами и аквагримом.

Каждый из участников получит яркую футболку и памятную медаль с символикой города-участника «ЗаБега» – для Красноярска в этом году выбрана символика заповедника «Столбы».

Отметим, что город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы России. В прошлом году ею стала Казань, новый чемпион определится после проведения полумарафона. Выбор победителя будет проводиться на основе трёх критериев: среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города; соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города; средней скорости бега участников.

В 2018 году «ЗаБег» прошел в 15 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Омске, Ярославле, Севастополе, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте полумарафона https://забег.рф/ и в соцсетях проекта https://vk.com/za_krasnoyarsk, https://www.instagram.com/zabegrf/?_ga=2.238449920.1876241664.1557722758-1325393337.1557722758

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