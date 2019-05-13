Южно-сахалинские дошколята стали сильнейшими в ГТО - Советский спорт
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13 мая 2019 10:16Сахалинская область

Южно-сахалинские дошколята стали сильнейшими в ГТО

Финал IX Спартакиады Сахалинской области среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений прошёл в Южно-Сахалинске.

В течение года дети из разных детсадов региона выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ребята соревновались в общефизической подготовке, лыжных гонках и мини-волейболе. Сегодня их ждала финальная схватка – легкоатлетическое двоеборье. Сильнейшие дошколята из Долинска, Невельска и областного центра померились силами в беге на 30 и 1000 метров.

Открывали старт на короткой дистанции близняшки из долинского детского сада «Солнышко» Валерия и Виктория Александровы.

- Нам не приходилось раньше состязаться друг с другом. Бежать было не тяжело, так как это короткая дистанция, на длинной будет посложнее. Вообще мы любим заниматься спортом, это даёт нам силу и уверенность в себе, - рассказали сёстры.

На длинной дистанции всех одолела Ярослава Капелюх из детсада «Кораблик» Южно-Сахалинска. На финише победительница рассказала о своей тактике.

- Это было очень сложно. Сначала я бежала медленно, обогнала только одного человека. Затем начала бежать быстрее, стала третьей, потом второй. Затем девочка, которая бежала впереди, устала, и я вырвалась вперёд, бежала дальше, не останавливаясь. Потом чуть не заплакала, потому что устала, но сдержалась, я не хотела сдаваться. Дальше стала бежать чуть медленнее, а перед финишем начала снова ускоряться. Меня никто не смог обогнать, и я стала первой. Вот так! - поделилась Ярослава.

По итогу двух забегов больше всех очков среди мальчиков набрал Максим Журавлёв из команды «Южно-Сахалинск-1». Второе место завоевал Виталий Тученбо из команды «Южно-Сахалинск-2», а почётное третье – Роберт Тутунарь (Южно-Сахалинск-1). Среди представительниц прекрасной половины лучший результат показала Ярослава Капелюх (Южно-Сахалинск-3). Серебро взяла Валерия Александрова, а бронзу Дана Башева (Южно-Сахалинск-2).

В командном легкоатлетическом зачёте всех одолели представители команды «Южно-Сахалинск-3». Радость победы разделили Анастасия Каминская, Семён Кресов, Ярослава Капелюх и Вадим Громадин. Второе место заняли Ярослава Ханьковская, Дана Башева, Сергей Пруссаков и Виталий Тученбо из команды «Южно-Сахалинск-3». Обладателями бронзового кубка стали Валерия и Виктория Александровы, Роман Ким и Иван Царев из детсада «Солнышко» города Долинска.

По итогу IX Спартакиады Сахалинской области среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений абсолютными победителями стали участники команды «Южно-Сахалинск-1» под руководством инструктора физкультуры детского сада №44 «Незабудка» Ольги Никоновой.

- У нас систематически поставлена работа с детьми. На протяжении всего года мы работали над каждым видом. С начала сентября начали заниматься оздоровительным бегом, чтобы потом в дальнейшем преодолеть километр. Бегали на спринтерских дистанциях, затем тренировались на лыжах, занимались общефизической подготовкой, - отметила Ольга Никонова. – Дети стараются, все хотят иметь знак отличия комплекса ГТО, для них это стимул. Конечно, не у всех хватает сил преодолеть то или иное испытание, но желание работать есть у каждого. Кстати, у двоих наших деток уже есть золотые знаки отличия – у Ангелины Чернявской и Андрея Моисеенко.

Второе место заняли дошколята из команды «Южно-Сахалинск-2» (руководитель Ольга Данченко), а третье – ребятишки из Долинска (руководитель Лилия Пашкова).

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