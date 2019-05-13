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13 мая 2019 10:16Сахалинская область

Лучших саватистов определили на Сахалине

Первенство Сахалинской области по сават и турнир памяти тренера-преподавателя Валерия Кошкина состоялись в Южно-Сахалинске.

Соревнования в честь именитого боксёра, мастера спорта СССР и чемпиона РСФСР проводятся на Сахалине третий год подряд.

В этот раз состязания собрали боксеров от 10 до 30 лет. На ринг вышли более 50 спортсменов.

Дети до 15 лет соревновались в дисциплине Ассо, где запрещены жесткие удары. Спортсмены демонстрировали только касания, чтобы показать технику боя. Взрослые боксеры демонстрировали свои умения в дисциплине Комба, где наоборот использовали удары.

- Некоторые взрослые спортсмены у нас также выступают и в дисциплине Ассо. Вообще проводятся даже Чемпионаты мира по Ассо. Там нужна сумасшедшая выносливость, точность попадания и отточенная техника. Детей от 15 лет готовят к таким выступлениям, - отметил главный судья соревнований Александр Ермоленко.

Сахалинцы соревновались за право отправиться на Чемпионат России по сават. Однако ждать отправления им придется долго. Всероссийские состязания прошли в марте, где сахалинцы завоевали 10 медалей, большинство из них золотые. Следующий Чемпионат России состоится в 2020 году.

- На Дальнем Востоке мы единственные пока. От Иркутска до Сахалина больше нет федераций. Наши ребята хорошо себя показывают, вот скоро спортсмены отправятся на Чемпионат Мира, - продолжает Александр Ермоленко.

Кирилл Голованов не только судья областных состязаний, но и победитель Чемпионата России по сават. Он оказался первым в двух дисциплинах: Комба и Ассо. Сегодня молодой человек готовится к Чемпионату и Первенству Мира, которые пройдут в Тунисе. Это первые международные старты сахалинца.

- Гораздо лучше и чаще мы тренируемся сейчас. Подготовка высокого уровня. Добавляем технику, отрабатываем всякие нюансы. И еще мы учитываем погоду в Тунисе. Там жарко, поэтому телу надо привыкнуть. Мы тренируемся в бане, чтобы научиться держать высокую температуру, влажность, - отметил спортсмен. – Делаю, конечно, перерывы. Сегодня в роли судьи. Сужу честно и справедливо. Порой представляю себя на месте ребят и так оцениваю.

По итогам боев в возрастной категории 7-8 лет золото завоевал Алексей Некрасов.

Среди спортсменов 12 –14 лет лучшими стали Вадим Абрамов, Артем Полютов, Исламбек Режабалиев, Тимур Калимуллин, Максим Вершинин и Вадим Аронов.

В возрастной категории 15-17 лет награду высшей пробы получили Андрей Чупин, Сергей Конюхов, Никита Фролов, Артур Черников, Вячеслав Исаев и Никита Фролов.

Сильнейшими среди спортсменов в возрастной категории 18+ стали Абдукарим Сирожидин, Кирилл Голованов, Ксения Мингалимова, Алексей Шопорин и Алексей Логинов.

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