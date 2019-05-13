Спортсменка из Северной Кореи Ким Ми Рэ выиграла в прыжках в воду с вышки - Советский спорт
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13 мая 2019 10:17Татарстан

Спортсменка из Северной Кореи Ким Ми Рэ выиграла в прыжках в воду с вышки

Во второй день этапа Мировой серии в Казани спортсменка из Северной Кореи Ким Ми Рэ завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Ее результат - 373,40 балла.

Второе и третье места у представительниц Китая Чжан Миньцзе (364,60 балла) и Чэнь Юйси (356,95 балла).

Чжан Миньцзе отметила после выступления, что рассчитывала на более высокие результаты, ей не совсем удался пятый прыжок, поэтому она уделит ему больше внимания на тренировках. К слову, Чжан Миньцзе тренируется по 7 часов в день. Подготовка к соревнованиям занимает основное время, поэтому очень мало времени остается у китайской спортсменки на учебу.

Чэнь Юйси рассказала, что также не вполне довольна сегодняшним результатом, у нее, как и у Чжан Миньцзе, не получилось хорошо выполнить пятый прыжок, но она постарается его улучшить в будущем.

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