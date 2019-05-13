Джек Ло завоевал «золото» в прыжках с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии

«Безусловно, результат хороший. К сожалению, здесь не было двух сильных соперников из Китая, вероятно, они готовятся к главному старту этого года – чемпионату мира по водным видам спорта. Возможно, я не был бы первым, будь они сегодня здесь. Это было не лучшее мое выступление, есть определенные причины, из-за чего так получилось. Сезон только набирает обороты, тем не менее, сегодня я оказался лучшим», - поделился впечатлениями британец. Он рассказал, что соревновательный график очень напряженный: впереди этап Мировой серии в Лондоне и другие старты, соревнования проходят почти каждую неделю. «Это тяжело и физически, и морально, остается мало времени, чтобы восстановиться», - отметил он.

В Казани, во Дворце водных видов спорта, он выступает уже не в первый раз. «Это мой любимый бассейн, мы соревновались здесь на чемпионате мира в 2015 году. У меня только самые приятные воспоминания о тех соревнованиях – две бронзовые медали, первые награды чемпионата мира по водным видам спорта», - признался Джек Ло.

Серебряным призером стал российский спортсмен Евгений Кузнецов (466,60 балла).

Тройку призеров замкнул китаец Пэн Цзяньфэн (464,95 балла). Спортсмен уверен, что мог бы показать более высокие результаты, поэтому после возвращения домой Пэн Цзяньфэн намерен увеличить количество тренировок. По мнению спортсмена, подобные соревнования помогают набраться опыта и соперничать с сильными прыгунами в воду.