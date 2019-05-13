Китайский микст-дуэт выиграл этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани

Их результат – 339,42 балла.
Второе место заняли северокорейские спортсмены Хен Иль Мен и Чо Чин Ми (314,28 балла). «Бронза» у канадцев Венсана Риндо и Кели Маккей (312,42 балла).
Напомним, с 10 по 12 мая в Казани проходит этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду. Соревнования стали для столицы Татарстана традиционными и проводятся здесь уже в пятый раз.
Казанский этап стал четвертым в Мировой серии этого года – турнир стартовал в Японии, также прошли этапы в Китае, Канаде. После Казани соревнования пройдут в Великобритании.
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