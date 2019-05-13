Канадка Дженнифер Абель выиграла в прыжках с трамплина на этапе Мировой серии

«Я довольна своим выступлением, выигрывать в индивидуальных соревнованиях всегда здорово! Но я знаю, что способна на большее, чем то, что продемонстрировала сегодня, особенно в утреннем полуфинале (285,75 балла – прим.), - рассказала после выступления Дженнифер Абель. – Я постаралась и очень счастлива, что смогла после не самого удачного утреннего выступления прийти к золотой медали». Спортсменка отметила, что планирует работать над техникой, она уверена: идеальное выступление – то, которое оценено на 10 баллов, а пока не достигнут такой результат, нужно тренироваться еще усерднее.
На втором и третьем местах - представительницы Китая Линь Шань (303,60 балла) и Чан Яни (302,20 балла).
После выступления Линь Шань рассказала, что ей не удалось показать на соревнованиях тот уровень, на который она способна, в частности, были допущены ошибки при входе в воду.
Ее землячка Чан Яни также ошиблась - в первом и втором прыжках, по словам спортсменки, это не позволило ей занять более высокое место.
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