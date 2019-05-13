Китаец Ян Хао – победитель в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани

«Я доволен результатом и рад первому месту, но есть точки роста», - уверен победитель. По его словам, существенных ошибок не было, тем не менее, есть некоторые недочеты, в частности, при входе в воду. Ян Хао также рассказал, что во время соревнований сосредоточился на своем выступлении и не следил за соперниками и промежуточными результатами.
Уступил представителю Китая российский спортсмен Александр Бондарь (522,60), который стал серебряным призером. Он отметил, что доволен медалью, однако мог бороться за «золото». «К сожалению, не получилось. Буду работать дальше и стремиться к победе. В целом оцениваю свое выступление на четыре очка», - сказал Александр Бондарь. «Два последних прыжка не получились. Может, физически не хватило, может, психологически немного сдал, пока сложно сказать. Позже проанализирую и тогда будет понятно, почему так вышло», - добавил он. После Казани Александр Бондарь отправится на последний этап Мировой серии в Лондон, а в конце мая примет участие в чемпионате России.
Тройку призеров замкнул Томас Дейли из Великобритании (520,40). «В целом я удовлетворен медалью, но только один прыжок был по-настоящему хорошим, остальные – так, ничего особенного, - оценил свое выступление британский спортсмен. – Я знал: для того чтобы завоевать медаль, мне нужно хорошо выполнить последний прыжок и получить высокие баллы, и я собрался».
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