В столице Коми определили победителя всероссийского футбольного фестиваля «Локобол-20

В этом сезоне на соревнованиях в Республике Коми был зафиксирован рекорд по числу участников. На поле республиканской «СШОР №1» вышли аж 32 команды, в том числе из Архангельской области, которые разыгрывали награды в двух возрастных группах: 2008-2009 г.р. и2010-2011 г.р.
В различные года погода по-разному испытывала на прочность участников турнира, в этом сезоне все три дня в столицы Коми стояла настоящая жара. В заключительный день соревнований температура на термометре перевалила за 30 градусов. Несмотря на это, турнир безусловно получился и подарил незабываемые эмоции как самим участникам, так и бесчисленным группам поддержки в лице родителей, родственников и друзей, которые на всех трех игровых площадках громогласно поддерживали юных футболистов.
«Очень приятно наблюдать такой живой интерес к турниру не только со стороны участников, но и со стороны их родителей. Это значит, что увлечение футболом у многих — дело семейное. Это здорово! Отмечу рекордное в этом году число участников – всего порядка 400 футболистов. Турнир разрастается и, конечно, уже имеет свою достойную историю и постоянно увеличивающийся интерес. Я лично с большим удовольствием посмотрел матчи прошедшего этапа. Эмоции бьют ключом. Рад, что у ребят есть «Локобол»!», - отметил исполнительный директор Федерации футбола Республики Коми Артем Сухарев.
В младшей возрастной группе главный трофей турнира отправился в Архангельскую область вместе с гостями соревнований — командой «Форвард». В решающем поединке архангелогородцы переиграли сыктывкарскую «Юную генерацию». Бронзовые же медали турнира примеряли футболисты «Ухты-2010».
В решающем поединке старшего возраста сыктывкарские «Титан» и «РОЦ-1» за два тайма так и не смогли определить сильнейшего. Главные награды пришлось разыгрывать в драматичной и эмоциональной серии послематчевых пенальти. Фортуна поочередно улыбалась то одним, то другим, но в итоге в качестве победителя выбрала представителей «Титана».
В матче за 3 место борьбы не получилось. «НТК» (Архангельская область) не оставила шансов на бронзу коллективу «Метеор» из Сосногорска.
По окончанию сражений за медали всех участников ждала приятная процедура — церемония награждения, участия в которой, по традиции, приняли не только организаторы, но специальные гости. Так, свои призы ребята получали из рук профессиональных футболистов «Новой генерации». Напомним, клуб на днях пробился в полуфинал Чемпионата России по мини-футболу, добившись яркой победы над действующим чемпионом – командой «Газпром-ЮГРА».
Естественно, после окончания церемонии юные спортсмены очень долго не отпускали «местных героев». Игроки «Генерации» не отказали ни кому ни в автографе, ни в фотографии, после чего, еще успели провести небольшой мастер-класс.
Также, по итогам турнира судейская коллегия определила лучших игроков соревнований. Ими стали - Роман Елсаков (НТК), Иван Лялюшкин (Форвард), Мирослав Лапин (РОЦ-1), Давид Береза (Титан). Лучшим тренером признан Гойман Микандру (Титан)
Что же касается главного триумфатора турнира, то сыктывкарский «Титан» не намерен расслабляться и уже начинает подготовку к региональному этапу соревнований, который пройдет Йошкар-Оле.
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