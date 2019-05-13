Республика Коми одержала победу на прошедшем в Сыктывкаре первенстве СЗФО по вольной

В турнире участвовали 76 человек из восьми регионов. Как и ожидалось, основное противостояние развернулось между командами Республики Коми и Калининградской области. В упорной борьбе викторию одержала сборная нашего региона, заняв первое место в общекомандном зачете с восемью золотыми медалями. Калининградские гости одержали семь побед, оказавшись на втором месте. Третьими стали вольники Ленинградской области, взявшие четыре «золота». И две победы в своих весовых категориях одержали борцы из Новгорода.



«Мы очень довольны тем, как прошел турнир. Качественная подготовка дала свои плоды, не было никаких накладок, судьи и спортсмены показали себя с наилучшей стороны. Очень радует результат команды Коми, все борцы, на которых мы рассчитывали, добились высоких результатов. Теперь мы ждем финала Спартакиады и верим, что наших ребят ждет успех», - отметил главный судья первенства Александр Пушкин.

Напомним, что финальный этап соревнований по вольной борьбе IX Спартакиады учащихся России пройдет в начале августа в подмосковном Раменское.