Австралийский микст-дуэт завоевал «золото» на трехметровом трамплине в Казани - Советский спорт
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13 мая 2019 11:00Татарстан

Австралийский микст-дуэт завоевал «золото» на трехметровом трамплине в Казани

Соревновательную программу этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Казани завершило выступление микст-дуэтов на 3-метровом трамплине.

Победителями стали австралийские спортсмены Мэддисон Кини и Домоник Бэджгуд (318,12 балла).

На предыдущем этапе Домоник Бэджгуд. «У нас было три совместные тренировки – одна дома, и две здесь, в Казани. На предыдущих этапа Мировой серии Домоник выступал с другой партнершей, но он быстро адаптируется, поэтому с ним комфортно прыгать синхронно», - рассказал Мэддисон Кини. Спортсмены уже не первый раз в Казани. «Здесь здорово, погода неожиданно такая же, как у нас в Австралии», - отметили они.

«Серебро» завоевали китайцы Тай Сяоху и Чэнь Ивэнь (313,26). «Серьезных ошибок мы не допустили, конечно, есть моменты, которые хотелось бы улучшить, но в целом мы удовлетворены своим выступлением», - сказали китайские спортсмены.

Бронзовыми призерами стали Томас Дейли и Грейс Рейд из Великобритании (304,14). «В последний раз мы выступали вместе три недели назад, на предыдущем этапе Мировой серии. Мы не так много тренируемся вместе, у нас схожая техника, поэтому мы занимаемся в основном по отдельности», - рассказал спортсмен. Томас Дейли рассказал, что основной упор на тренировках он делает на прыжки с вышки. 5 часов в день 6 дней в неделю – таков график тренировок британского спортсмена. «Это довольно много, и такой режим изматывает. У меня есть сын, поэтому все, что связано с прыжками в воду, я оставляю в бассейне, когда я возвращаюсь домой, мне нужно быть с ребенком», - добавил Томас Дейли.

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