Татарстанские шахматисты завоевали бронзовые медали первенства России в Сочи

По итогам соревнований сборная Республики Татарстан завоевала бронзовые медали. В команде выступили учащиеся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Рашида Нежметдинова: Матвей Огородников (тренер - Галиев А.А.), Данис Рафиков и Марк Ханукаев (у обоих тренер – Ильин А.А.), а также представительница Бугульмы Елизавета Мальцева (тренер – Чупахин Е.О.).
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