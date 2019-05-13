Татарстанские шахматисты завоевали бронзовые медали первенства России в Сочи - Советский спорт
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13 мая 2019 11:01Татарстан

Татарстанские шахматисты завоевали бронзовые медали первенства России в Сочи

С 1 по 10 мая в Сочи прошло первенство России по шахматам среди спортсменов до 11 лет. В турнире приняли участие 9 команд.

По итогам соревнований сборная Республики Татарстан завоевала бронзовые медали. В команде выступили учащиеся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Рашида Нежметдинова: Матвей Огородников (тренер - Галиев А.А.), Данис Рафиков и Марк Ханукаев (у обоих тренер – Ильин А.А.), а также представительница Бугульмы Елизавета Мальцева (тренер – Чупахин Е.О.).

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