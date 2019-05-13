Александр Курашмин выступил на 1 этапе Мировой серии по аквабайку

В дисциплине фристайл Александр занял 6 место. Победу на португальском этапе праздновал Рашид Алл Мулла из Арабских Эмиратов. Серебряным и бронзовым призерами стали итальянец Роберто Мариани и россиянин Сергей Чемезов. Еще один россиянин, Владислав Воробьев, занял 8 место.

Впереди у спортсменов еще 4 этапа, по итогам которых будут определены сильнейшие аквабайкеры мира. В прошлом году Александр Курамшин дважды на этапах мирового форума становился бронзовым призером, а по общим итогам занял 4 место. Напомним также, что неделю назад Александр поднялся на третью ступень пьедестала почета первого этапа чемпионата Европы, прошедшего в другом португальском городе Пенафиел.