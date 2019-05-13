Красноярск принимает всероссийские соревнования по пулевой стрельбе - Советский спорт
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13 мая 2019 12:05Красноярский край

Красноярск принимает всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

В Красноярске с 14 по 19 мая в тире «Академии биатлона» (ул. Биатлонная, 37) состоятся Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе (пневматическое оружие), а также чемпионат Сибирского федерального округа и Красноярского края (малокалиберное оружие).

Ожидается, что участниками межрегиональных соревнований станут около 160 спортсменов из нескольких регионов России: Алтайского и Красноярского краев, республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Омской, Новосибирской, Нижегородской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей. В мероприятиях примут участие спортсмены старше 14 лет. В чемпионате края планируется участие представителей Железногорска, Зеленогорска, Каратузского района, Норильска и Красноярска.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра, 14 мая, в 14.00, после чего начнутся официальные тренировки спортсменов.

Борьба за медали начнется с 15 мая: будет разыгран первый комплект наград в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПП-60) среди мужчин, а также в двух дисциплинах среди мужчин и женщин по стрельбе из малокалиберной винтовки (упражнения МВ-60 и МВ/ДМ-40 микс). Ежедневно до 19 мая будут определяться победители и призеры в различных дисциплинах.

Программа соревнований:

Дата

Программа соревнований и выполняемые упражнения

14.05

Открытие соревнований – 14:00

Дистанция 25 м

Дистанция 50 м

Дистанция 10 м

14.05

Официальная тренировка

15:00-17:30

МВ/ДМ-40

18:00-20:00

Официальная тренировка

15:00-18:00

15.05

МВ-60 (мужчины, женщины)

08:00-15:00 (6 см.)

МВ/ДМ-40 микс

17:00-20:00

ПП-60 (мужчины), финал

09:00-16:00 (3 см.)

16.05

МВ-3х20 (женщины)

08:00-15:30 (3 см.)

МПП-40 (мужчины)

17:00-20:30 (2 см.)

ПП-60 (женщины), финал

09:00-16:30 (3 см.)

ВП/ДМ-60 (мужчины, женщины)

10:00-18:00

17.05

Официальная тренировка

15:00-20:00

ВП/ДМ-40 микс

(мужчины, женщины)

10:00-18:00

ПП-40+40 (смешанная

пара), финал

09:00-14:00 (3 см.)

ВП-40+40 (смешанная

пара), финал

14:30-20:00 (3 см.)

18.05

МП-60 (женщины)

16:00-21:00 (3 см.)

МВ-3х20 (мужчины)

08:00-15:30 (3 см.)

ВП-60 (женщины), финал

09:00-19:30 (5 см.)

19.05

МП-60СС

11:00-17:00 (6 см.)

МПП-30 (женщины)

08:00-10:30 (2 см.)

ВП-60 (мужчины), финал

09:00-17:00 (4 см.)

Закрытие соревнований в 18:30

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