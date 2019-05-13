Красноярск принимает всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

Ожидается, что участниками межрегиональных соревнований станут около 160 спортсменов из нескольких регионов России: Алтайского и Красноярского краев, республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Омской, Новосибирской, Нижегородской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей. В мероприятиях примут участие спортсмены старше 14 лет. В чемпионате края планируется участие представителей Железногорска, Зеленогорска, Каратузского района, Норильска и Красноярска.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра, 14 мая, в 14.00, после чего начнутся официальные тренировки спортсменов.

Борьба за медали начнется с 15 мая: будет разыгран первый комплект наград в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПП-60) среди мужчин, а также в двух дисциплинах среди мужчин и женщин по стрельбе из малокалиберной винтовки (упражнения МВ-60 и МВ/ДМ-40 микс). Ежедневно до 19 мая будут определяться победители и призеры в различных дисциплинах.

Программа соревнований: