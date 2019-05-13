Красноярск принимает всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

Ожидается, что участниками межрегиональных соревнований станут около 160 спортсменов из нескольких регионов России: Алтайского и Красноярского краев, республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Омской, Новосибирской, Нижегородской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей. В мероприятиях примут участие спортсмены старше 14 лет. В чемпионате края планируется участие представителей Железногорска, Зеленогорска, Каратузского района, Норильска и Красноярска.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра, 14 мая, в 14.00, после чего начнутся официальные тренировки спортсменов.
Борьба за медали начнется с 15 мая: будет разыгран первый комплект наград в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПП-60) среди мужчин, а также в двух дисциплинах среди мужчин и женщин по стрельбе из малокалиберной винтовки (упражнения МВ-60 и МВ/ДМ-40 микс). Ежедневно до 19 мая будут определяться победители и призеры в различных дисциплинах.
Программа соревнований:
Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
14.05
Открытие соревнований – 14:00
Дистанция 25 м
Дистанция 50 м
Дистанция 10 м
14.05
Официальная тренировка
15:00-17:30
МВ/ДМ-40
18:00-20:00
Официальная тренировка
15:00-18:00
15.05
МВ-60 (мужчины, женщины)
08:00-15:00 (6 см.)
МВ/ДМ-40 микс
17:00-20:00
ПП-60 (мужчины), финал
09:00-16:00 (3 см.)
16.05
МВ-3х20 (женщины)
08:00-15:30 (3 см.)
МПП-40 (мужчины)
17:00-20:30 (2 см.)
ПП-60 (женщины), финал
09:00-16:30 (3 см.)
ВП/ДМ-60 (мужчины, женщины)
10:00-18:00
17.05
Официальная тренировка
15:00-20:00
ВП/ДМ-40 микс
(мужчины, женщины)
10:00-18:00
ПП-40+40 (смешанная
пара), финал
09:00-14:00 (3 см.)
ВП-40+40 (смешанная
пара), финал
14:30-20:00 (3 см.)
18.05
МП-60 (женщины)
16:00-21:00 (3 см.)
МВ-3х20 (мужчины)
08:00-15:30 (3 см.)
ВП-60 (женщины), финал
09:00-19:30 (5 см.)
19.05
МП-60СС
11:00-17:00 (6 см.)
МПП-30 (женщины)
08:00-10:30 (2 см.)
ВП-60 (мужчины), финал
09:00-17:00 (4 см.)
Закрытие соревнований в 18:30
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