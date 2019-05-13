Взрослые и дети соревновались в стрельбе из винтовки и пистолета на Сахалине

Турнир на «Кубок Победы» открывали учащиеся и работники образовательных учреждений Южно-Сахалинска. На огневой рубеж вышло 110 спортсменов из 35 команд. К финишу соревнований три команды пришли с одинаковым результатом по 132 очка. По наибольшему количеству центральных выстрелов сильнейшей стала команда Гимназии №2. Радость победы разделили Дмитрий Белый, Ольга Аверкина и Егор Пархоменко. Вторыми стали учащиеся школы №16, а третье место завоевали воспитанники СОШ №22. Дмитрий Белый показал лучший результат среди всех участников соревнований - 49 очков из 50.

Следом за юными спортсменами к стрельбе приступили ветераны (54+). Самым старшим из них был представитель Анивы Борис Абрамович Верман - 82 года. По итогу стрелковых баталий победу одержал самый молодой участник – 55-летний преподаватель Троицкого детского дома Зотов Геннадий Валентинович.

Далее стартовал первый этап Кубка Сахалинской области по пулевой стрельбе. Медали оспаривали 75 спортсменов. В стрельбе из пневматической винтовки лучшими стали мастер спорта, ученица Гимназии №2 Ольга Аверкина и кандидат в мастера спорта из Томари Даниил Берестов. В стрельбе из пистолета победили южносахалинцы Илья Матвиенко и Дана Кораблева. Последняя установила новый рекорд Сахалинской области и выполнила первый взрослый спортивный разряд.

В абсолютном первенстве среди винтовочников победил мастер спорта Алексей Дудин из Томари, а у пистолетчиков - работница детского сада из Южно-Сахалинска, мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка СССР Наталья Моисеева.

Сильнейшие стрелки области продолжают подготовку к Всероссийским соревнованиям.