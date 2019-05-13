Вениамин Решетников – серебряный призёр этапа Кубка мира - Советский спорт
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13 мая 2019 12:07Новосибирская область

Вениамин Решетников – серебряный призёр этапа Кубка мира

Мужская сборная России по сабле завоевала серебро на этапе Кубка мира в Мадриде (Испания).

В составе команды – новосибирец Вениамин Решетников. Решающий бой наши соотечественники вели с итальянцами, которым уступили со счетом 45:31.

На пути к полуфиналу россияне успешно разобрались с соперниками из Египта (45:24) и Ирана (15:3). В полуфинале наши саблисты встретились с действующими чемпионами мира и лидерами рейтинга FIE – спортсменами из Южной Кореи. Как сообщает Федерация фехтования России, после четырех боев корейцы вели – 20:15. Но все оставшиеся пять поединков завершились в пользу наших, которые смогли одержать победу со счетом 45:41 и выйти в финал.

В борьбе за золото с итальянцами российская сборная изначально сумела навязать сопернику борьбу. После четвертого боя россияне вели – 20:18. Но затем инициатива прочно перешла к команде Италии, которая в итоге взяла верх– 45:31.

Вместе с нашим титулованным земляком, заслуженным мастером спорта России Вениамином Решетниковым на вторую ступень пьедестала поднялись москвичи Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов и представитель Саратовской области Константин Лоханов.

Тройку лидеров замкнула сборная Южной Кореи, которая в борьбе за бронзу уступили команде Венгрии – 45:31.

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