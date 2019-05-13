Казань примет полуфинал турнира «Кубок по боксу имени Президента РФ В.В.Путина»

Столица Татарстана примет 9 полуфинальных поединков, а победители получат право выйти в финал, который пройдет 22 июля в г. Москве на Красной площади.

Главным противостоянием вечера станет бой во втором среднем весе за титул WBA Continental. Федор Чудинов (19-2-0) из Серпухова встретится с немецким профессиональным боксером Рафаэлем Бежараном (27-3-1). Россиянин Чудинов в 2015 году уже был чемпионом WBA, а по итогам поединка в Казани может побороться за пояс с мексиканцем Саулем Альваресом.

Вторым по значимости боем вечера станет встреча в легком весе между непобеждённым россиянином Романом Андреевым и профессионального боксера из Мексики Хесуса Куадро. За выход в финал Кубка по боксу имени В.В.Путина в первом среднем весе пройдет бой между россиянами Вагинаком Тимразяном (15-4-0, г. Владимир) и Александром Ивановым (17-4-0, г. Подольск).

В полуфинальных поединках примут участие и четверо спортсменов, представляющие Республику Татарстан. Это профессионал Федор Глазков (г.Казань), а также начинающие свою профессиональную карьеру Эмир Басиров (Нижнекамск), Виталий Петряков (Альметьевска) и Ернар Ерназарулы (Казань). Они проведут поединки с соперниками из Республики Башкортостан, Ижевска и Узбекистана.

15 мая в 13:00 в отеле «Сулейман-Палас» пройдет традиционная процедура взвешивания бойцов.

Сам турнир начнется 16 мая в 17:00, а титульные бои стартуют в 20:00. Список всех боев вечера – в приложении.

Турнир проводится при поддержке Федерации бокса России и Правительства Республики Татарстан.