Александр Красных завоевал две медали на этапе Серии чемпионов по плаванию

В составе сборной России по плаванию на турнире выступил татарстанский спортсмен Александр Красных, который завоевал 2 награды соревнований. Так, уроженец г. Бугульмы стал вторым на дистанции 200 метров вольным стилем, показав время 1 минута 46,91 секунды. Победителем соревнований стал литовец Данас Рапшис (1.46,74), третье место заняла венгр Доминик Козма (1.47,12).
Также Александр финишировал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 47,85 секунды. Первым стал литовец Данас Рапшис (3.43,36), вторым - украинец Михаил Романчук (3.47,08).
В соревнованиях участвуют чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели рекордов мира, лидеры мирового рейтинга FINA, получившие приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).
В настоящий момент Александр Красных, а также Вероника Андрусенко продолжают подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет 12-28 июля в Кванджу (Республика Корея).
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Валерий Рейнгольд: «Спартак» нужно строить вокруг трех игроковБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уфой» (1:0). Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМШвед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. И снова «пятерка»! Наши накидали австрийцам пять безответных шайбСборная России, как и стартовом матче турнира, забила пять голов. Только теперь сохранила ворота на замке. Новичок Александр Георгиев украсил свою премьеру на ЧМ сухарем. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?»О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛЮрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку». «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Фестиваль продолжается!Фестиваль Ночной хоккейной лиги в Сочи продолжается – на площадки пяти олимпийских арен на смену командам дивизионов «40+» теперь вышла молодежь – «18+». Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать!В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. «Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев?Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.