Александр Красных завоевал две медали на этапе Серии чемпионов по плаванию

В составе сборной России по плаванию на турнире выступил татарстанский спортсмен Александр Красных, который завоевал 2 награды соревнований. Так, уроженец г. Бугульмы стал вторым на дистанции 200 метров вольным стилем, показав время 1 минута 46,91 секунды. Победителем соревнований стал литовец Данас Рапшис (1.46,74), третье место заняла венгр Доминик Козма (1.47,12).

Также Александр финишировал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем, показав результат 3 минуты 47,85 секунды. Первым стал литовец Данас Рапшис (3.43,36), вторым - украинец Михаил Романчук (3.47,08).

В соревнованиях участвуют чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели рекордов мира, лидеры мирового рейтинга FINA, получившие приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).

В настоящий момент Александр Красных, а также Вероника Андрусенко продолжают подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет 12-28 июля в Кванджу (Республика Корея).