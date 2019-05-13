Сахалинские гольфисты открыли игровой сезон - Советский спорт
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13 мая 2019 12:36Сахалинская область

Сахалинские гольфисты открыли игровой сезон

Открытие сезона-2019 по гольфу состоялось на Сахалине.

На поле села Мицулёвка Анивского района сразились 12 спортсменов - представителей областного центра.

В игре аристократов померились силами участники трёх возрастных категорий – «Джентельмены» (6-12 лет), «Юноши и девушки» (12-18) и «Юниоры» (18+).

Гольфисты демонстрировали мастерство владения клюшкой в формате stroke play, где игрок фиксирует число ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, суммируя их в конце раунда. Победитель определяется по наименьшему количеству ударов.

По итогу соревнований лучший результат среди джентльменов показал Владимир Карагулаков, на втором месте - Борис Аникеенко, а замкнул тройку лидеров Игорь Муратов.

В противостоянии юношей и девушек победу одержал Егор Попов. Серебро завоевала Нелли Ким, а бронзу - Никита Дин.

Среди юниоров равных не было Марку Тен. На второй строчке пьедестала разместился Сергей Красносвободцев, а почётное третье место занял Артем Ким.

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