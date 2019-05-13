Вероника Андрусенко завоевала «бронзу» на этапе Серии чемпионов по плаванию

11-12 мая в Будапеште прошел второй этап нового международного турнира по плаванию FINA Champions Swim Series. В составе сборной России по плаванию на турнире выступила представительница Республики Татарстан Вероника Андрусенко, которая завоевала бронзовую медаль.
Вероника показала третье время на дистанции 200 метров вольным стилем. Результат россиянки – 1 минута 58,04 секунды. Победу в заплыве одержала представительница Швеции Сара Шёстрём (1.56,58), второе место заняла итальянка Федерика Пеллегрини (1.57,09).
В соревнованиях участвуют чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели рекордов мира, лидеры мирового рейтинга FINA, получившие приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).
В настоящий момент Вероника Андрусенко, а также Александр Красных продолжают подготовку к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет 12-28 июля в Кванджу (Республика Корея).
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