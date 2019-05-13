Двое татарстанских тхэквондистов завоевали право на участие в Универсиаде в Неаполе - Советский спорт
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13 мая 2019 13:39Татарстан

Двое татарстанских тхэквондистов завоевали право на участие в Универсиаде в Неаполе

С 9 по 12 мая в Люберцах прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди студентов.

Соревнования являлись отбором на XXX летнюю Универсиаду, которая пройдет в июле 2019 года в итальянском Неаполе.

Татарстанцы показали следующие результаты:

1 место – Камалов Рафаэль, весовая категория до 87 кг;

1 место – Габдульбаров Булат, весовая категория до 68 кг;

2 место – Миронюк Алена, весовая категория до 57 кг;

2 место – Кирсанов Сергей, весовая категория до 58 кг;

3 место – Ступакова Валентина, весовая категория до 73 кг;

3 место – Лещев Роман, весовая категория до 63 кг.

По итогам соревнований Рафаэль Камалов и Булат Габдульбаров завоевали право на участие в XXX летней Универсиаде.

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