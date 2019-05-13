Двое татарстанских тхэквондистов завоевали право на участие в Универсиаде в Неаполе

Соревнования являлись отбором на XXX летнюю Универсиаду, которая пройдет в июле 2019 года в итальянском Неаполе.
Татарстанцы показали следующие результаты:
1 место – Камалов Рафаэль, весовая категория до 87 кг;
1 место – Габдульбаров Булат, весовая категория до 68 кг;
2 место – Миронюк Алена, весовая категория до 57 кг;
2 место – Кирсанов Сергей, весовая категория до 58 кг;
3 место – Ступакова Валентина, весовая категория до 73 кг;
3 место – Лещев Роман, весовая категория до 63 кг.
По итогам соревнований Рафаэль Камалов и Булат Габдульбаров завоевали право на участие в XXX летней Универсиаде.
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