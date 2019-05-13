Двое татарстанских тхэквондистов завоевали право на участие в Универсиаде в Неаполе

Кто в сборной России вратарь №1: Василевский или Георгиев? Уже второй матч сборной России заставил тренеров крепко задуматься, а кто у нас вратарь номер один? Ошибиться, положиться на громкое имя здесь нельзя, если рассчитываешь на золото.

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Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Финн ушами. Какко всего 18 лет, и он болен диабетом. Но он забивает без остановки! Главной звездой сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира становится 18-летний юниор.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

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Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

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Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

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