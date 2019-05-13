Татарстанские регбисты вышли в финал IX летней Спартакиады учащихся России

В турнире приняла участие сборная команда Республики Татарстан. В возрастной категории (2003 г.р.) безоговорочным фаворитом является одна из лучших команд России – сборная Пензенской области. Вот и в Йошкар-Оле ребята из Пензы не оставили никому шансов подняться на высшую ступеньку пьедестала, обыграв всех своих соперников.

За второе место разыгралась борьба между сборной Республики Марий Эл и сборной Республики Татарстан. Татарстанцы обыграли сверстников со счётом 17:3 и завоевали путевку на финал IX летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в конце июля в Белгороде.