В Казани состоялся Суперфинал Школьной Футбольной Лиги

На мероприятии присутствовало около 4000 человек. Перед главным матчем всех зрителей Суперфинала ожидал сюрприз: игру посетил российский музыкант, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер – Баста.
Турнир проходил в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов. Лучшие команды дивизионов прошли отбор в плей-офф и получили путевку в Суперфинал. За звание Чемпиона ШФЛ Казани боролись две команды: «Пантеры (гимназия №16) и «Зебры» (школа №33). «Зебры» оказались сильнее и обыграли соперника со счетом 4:1. Чемпионом Набережных Челнов стала команда «Шершни», которая вырвала победу у команды «Киты» с аналогичным счётом 4:1.
Почетными гостями торжественного закрытия стали заместитель Премьер-министра РТ – Министр образования и науки РТ Рафис, заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, генеральный директор ФК «Камаз» Айнур Миннеханов.
Mr. Ricco Школьная Футбольная Лига — уникальный для Татарстана проект, который 5 лет назад начал свою реализацию в Набережных Челнах. В 2019 году соревнования по мини-футболу дебютировали в Казани. Команды имеют свою узнаваемую форму, логотипы. Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений 2004 г. р. и младше. Турнир объединяет 64 команды из 2 городов. За сезон 2019 года сыграно 256 матчей и забито 1668 голов.
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