Татарстанские регбисты вызваны в сборную Россию для подготовки к Универсиаде в Неапол - Советский спорт
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13 мая 2019 14:21Татарстан

Татарстанские регбисты вызваны в сборную Россию для подготовки к Универсиаде в Неапол

С 5 по 8 июля 2019 года в Неаполе в рамках XXX Всемирной летней Универсиады 2019 года пройдет турнир по регби-7.

На первый сбор студенческой сборной России, который пройдет в Алуште, вызваны игроки регби-клуба «Энергия» (Казань) Маников Карим и Кротов.

Если для Кротова это уже не первый вызов в сборную России по регби-7, то для лучшего игрока студенческой регбийной лиги Республики Татарстан 2018 года и представителя Казанского государственного энергетического университета Маникова – это дебют в олимпийской дисциплине регби. Хотя, в 2018 году Карим стал чемпионом Европы по пляжному регби в составе национальной сборной России.

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