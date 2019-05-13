Татарстанские регбисты вызваны в сборную Россию для подготовки к Универсиаде в Неапол

На первый сбор студенческой сборной России, который пройдет в Алуште, вызваны игроки регби-клуба «Энергия» (Казань) Маников Карим и Кротов.
Если для Кротова это уже не первый вызов в сборную России по регби-7, то для лучшего игрока студенческой регбийной лиги Республики Татарстан 2018 года и представителя Казанского государственного энергетического университета Маникова – это дебют в олимпийской дисциплине регби. Хотя, в 2018 году Карим стал чемпионом Европы по пляжному регби в составе национальной сборной России.
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