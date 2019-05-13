На Альметьевском ипподроме состоялось открытие бегового и скакового сезона

Праздник был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации программы «Развитие конного спорта и коневодства на Юго-востоке Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы» с целью популяризации и пропаганды конного спорта, выявления сильнейших по резвости лошадей, повышения спортивного мастерства, развития массового конного спорта, пропаганды здорового образа жизни и организации досуга населения.

Экстремальный, элитарный, королевский, спорт смелых – все это о конном спорте. Конный мир - целое культурное явление, со своей историей и богатейшими традициями. Сложно найти другой вид спорта, сочетающий в себе красоту, эстетику и силу, мастерство жокея и грациозность животного.

В программе соревнований состоялись скачки для лошадей чистокровной верховой породы, бега рысаков призовых и орловской пород, а также скачка для лошадей татарской породы, скачка и заезд на шетлендских пони.

Следует отметить, что благодаря поддержке ПАО «Татнефть» конезаводчики занимаются возрождением легендарной породы лошадей, которая является частью истории татарского народа.

В церемонии награждения приняли участие Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по общим вопросам Рустам Мухамадеев, начальник управления племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ришат Зарипов, начальник управления социальными объектами «Татнефти» Александр Верия, директор благотворительного фонда «Татнефть» Гумар Яруллин, председатель молодежного комитета ПАО «Татнефть» Ренат Мамин, военный комиссар Альметьевска Ришат Сабиров, кавалер ордена Трудовой Славы 3-х степеней Нафис Афзалтдинов, Почетный нефтяник Министерства нефтяной промышленности СССР Аняс Гиматдинов, председатель Совета Ветеранов Василий Самойлов.